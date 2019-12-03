Невосточная сказка: Звезда «Дом-2» Феофилактова рассталась с возлюбленным

Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа, пишет журнал «СтарХит». Бизнесмен заявил в социальных сетях, что встретит Новый год свободным мужчиной.

Ранее предприниматель собирался жениться на звезде «Дома-2». Да и Евгения уверяла, что наконец нашла мужчину, с которым чувствует себя счастливой и защищенной.

Первоначально их связывали деловые отношения. Со временем между партнерами вспыхнули чувства. Союз с известным ресторатором, рантье и кинопродюсером в одном лице Феофилактова называла «восточной сказкой». По ее словам, Гиагиа сдувал с любимой пылинки, но и не ограничивал ее в свободе.

Что стало причиной разрыва, неизвестно. Как уточнила бывшая жены Маджида Паскаль, он сам ушел от девушки.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший Бородиной дал скандальное интервью.