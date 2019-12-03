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В Кремле не верят в причастность Эрдогана к обстрелу российского Су-24

, 23:29 | Анастасия Игонина Видео 39

Российский истребитель был сбит над Сирией в 2015 году.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Кремль не верит в информацию о причастности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к атаке на российский Су-24 в 2015 году. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что «до конца не понятно», кто был источником этой информации — следовательно, не ясно, можно ли ей доверять.

«Мы ориентируемся на заявления, в том числе и на публичные, турецкой стороны, о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета», — сообщил Песков прессе.

Представитель Кремля также прокомментировал слова турецкого лидера о том, что дружба с Россией не мешает членству страны в НАТО. Песков отметил, что отношения с Москвой никогда не были препятствием для партнерства с другими странами или организациями.

Российский истребитель Су-24 был сбит истребителем F-16, входившим в вооруженные силы Турции, недалеко от сирийско-турецкой границы. Экипажу удалось эвакуироваться, однако командир погиб при приземлении, поскольку попал под обстрел с земли.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока».

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