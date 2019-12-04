«Сплошной фотошоп!»: Волочкова похвасталась сияющей кожей в полупрозрачном боди

Российская балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять поклонников своей стройностью. Глядя на снимки светской львицы в купальнике и облегающих нарядах, фанаты предположили, что артистка сильно похудела. Однако, внимательно изучив свежую фотографию звезды, большинство фолловеров сошлись во мнении, что стройность знаменитости — мнимая.

На своей странице в Instagram Волочкова опубликовала кадр из ванной комнаты, на котором позирует в полупрозрачном кружевном боди кремого цвета. В подписи к публикации теледива отметила, что не может налюбоваться своей кожей после волшебных процедур.

«Легкость текстур, приятные ощущения на коже и ее здоровое сияние. Все это — результат составляющего волшебных баночек», — написала балерина.

Instagram @volochkova_art

Однако хейтеры артистки никакого сияния не увидели. В комментариях они отметили, что звезда сильно постарела, а ее безупречная фигура — всего лишь результат использования фотошопа, причем неумелого.

«Очень плохой фотошоп. Кабинка душевая и полотенца „поплыли“!»

«Сплошной фотошоп!»

«И дверь поплыла от стройности!»

«Насчет здорового сияния можно поспорить конечно!»

«Стареет блин, зайка», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова пожаловалась на злопыхателей.