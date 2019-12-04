  1. Пятый канал
  4. «Сплошной фотошоп!»: Волочкова похвасталась сияющей кожей в полупрозрачном боди

«Сплошной фотошоп!»: Волочкова похвасталась сияющей кожей в полупрозрачном боди

, 17:59 | Карина Бернтгольц Фото 92

Балерина выложила в Instаgrаm фотографию из ванной комнаты.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять поклонников своей стройностью. Глядя на снимки светской львицы в купальнике и облегающих нарядах, фанаты предположили, что артистка сильно похудела. Однако, внимательно изучив свежую фотографию звезды, большинство фолловеров сошлись во мнении, что стройность знаменитости — мнимая.

На своей странице в Instagram Волочкова опубликовала кадр из ванной комнаты, на котором позирует в полупрозрачном кружевном боди кремого цвета. В подписи к публикации теледива отметила, что не может налюбоваться своей кожей после волшебных процедур.

«Легкость текстур, приятные ощущения на коже и ее здоровое сияние. Все это — результат составляющего волшебных баночек», — написала балерина.

Instagram @volochkova_art

Однако хейтеры артистки никакого сияния не увидели. В комментариях они отметили, что звезда сильно постарела, а ее безупречная фигура — всего лишь результат использования фотошопа, причем неумелого.

«Очень плохой фотошоп. Кабинка душевая и полотенца „поплыли“!»

«Сплошной фотошоп!»

«И дверь поплыла от стройности!»

«Насчет здорового сияния можно поспорить конечно!»

«Стареет блин, зайка», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова пожаловалась на злопыхателей.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
64.19
0.05 71.11
0.05
ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют дружить

Последние новости

18:06
Судно «Адмирал Владимирский» отправилось из Кронштадта в кругосветку
17:59
«Сплошной фотошоп!»: Волочкова похвасталась сияющей кожей в полупрозрачном боди
17:51
«Окно в Европу» для незаконных мигрантов открыл находчивый мошенник в Ленобласти
17:50
Топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году
17:46
Главный синоптик страны пообещал москвичам потепление в конце недели
17:43
Пони в салоне самолета шокировал американских авиапассажиров

Сейчас читают

«Секс-бомба!»: Формы «Русской Кардашьян» едва поместились в короткий топ
Гороскоп на 4 декабря: Солнце в Стрельце готовит всем приятные сюрпризы
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]