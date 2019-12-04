В башне Москва-Сити при пожарной эвакуации люди выбивали запертые двери

Во время пожарной эвакуации из высотной башни «Москва», входящей в комплекс «Город столиц» в районе Москва-сити, людям приходилось выбивать запертые двери.

В социальных сетях участники происшествия рассказали, что в коридоре здания на 41-м этаже почувствовали сильный запах гари. Была объявлена пожарная тревога. Испуганные люди начали экстренно спускаться по лестнице, однако на спуске между 18-м и 20-м этажами столкнулись с проблемой: проход был перекрыт дверью, которую нельзя была открыть с помощью личного пропуска.

Вероятно, автоматическая разблокировка дверей плохо сработала, и находившимся в помещении пришлось выбивать двери самим. Схожая ситуация наблюдалась на третьем этаже здания, однако там уже при помощи силы разблокировать проход не получилось и пришлось звать на помощь охрану.

Как счастью, как стало известно 5-tv.ru, в результате ЧП никто не пострадал.

Однажды запертые двери уже привели к катастрофе, жертвой которой стали десятки людей. При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже. При этом противопожарная система не сработала, а отделка здания, в нарушении всех норм безопасности, была выполнена из легковоспламеняющихся материалов.