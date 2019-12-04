  1. Пятый канал
  4. В башне Москва-Сити при пожарной эвакуации люди выбивали запертые двери

В башне Москва-Сити при пожарной эвакуации люди выбивали запертые двери

, 19:18 | Карина Бернтгольц Видео 62

По словам участников происшествия, в районе 18-го-20-го этажей спуск по лестнице был перекрыт дверью. Та же ситуация наблюдалась и на третьем.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Артем Ковалев, Соцсети

Во время пожарной эвакуации из высотной башни «Москва», входящей в комплекс «Город столиц» в районе Москва-сити, людям приходилось выбивать запертые двери.

В социальных сетях участники происшествия рассказали, что в коридоре здания на 41-м этаже почувствовали сильный запах гари. Была объявлена пожарная тревога. Испуганные люди начали экстренно спускаться по лестнице, однако на спуске между 18-м и 20-м этажами столкнулись с проблемой: проход был перекрыт дверью, которую нельзя была открыть с помощью личного пропуска.

Вероятно, автоматическая разблокировка дверей плохо сработала, и находившимся в помещении пришлось выбивать двери самим. Схожая ситуация наблюдалась на третьем этаже здания, однако там уже при помощи силы разблокировать проход не получилось и пришлось звать на помощь охрану.

Как счастью, как стало известно 5-tv.ru, в результате ЧП никто не пострадал. 

Однажды запертые двери уже привели к катастрофе, жертвой которой стали десятки людей. При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже. При этом противопожарная система не сработала, а отделка здания, в нарушении всех норм безопасности, была выполнена из легковоспламеняющихся материалов.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
64.19
0.05 71.11
0.05
ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют дружить

Последние новости

19:47
Суд заменил активисту Гальперину условный срок на реальный
19:38
Какие штрафы для водителей появятся с 1 января 2020 года
19:30
Сергей Лазарев затроллил гостей на светской вечеринке — видео
19:22
После пожара в одесском колледже пропали десять человек
19:18
В башне Москва-Сити при пожарной эвакуации люди выбивали запертые двери
19:16
Ученые установили, какая часть женской груди больше притягивает взгляд

Сейчас читают

Валдиса Пельша прооперировали в столичной больнице
Гороскоп на 4 декабря: Солнце в Стрельце готовит всем приятные сюрпризы
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]