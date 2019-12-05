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«Больше не враг»: Президент Франции назвал Россию партнером, но и угрозой

, 2:32 | Василий Заика Фото 24

Эммануэль Макрон считает, что главным врагом НАТО является международный терроризм.

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Фото, видео: Zuma\TASS, Twitter @EmmanuelMacron

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем аккаунте в Twitter заявил, что Россия больше не является врагом НАТО. По его мнению, РФ — это партнер по целому ряду вопросов, который остается в числе угрожающих факторов для Североатлантического блока.

«Кто враг НАТО? Россия больше не враг. Она остается угрозой, но также является партнером по некоторым вопросам», — написал президент Франции.

Twitter @EmmanuelMacron

Эммануэль Макрон подчеркнул, что на сегодняшний день главным врагом НАТО остается международный исламистский терроризм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО назвали основные угрозы, среди которых Россия. В декларации по итогам встречи лидеров стран альянса подчеркнуто продолжение введения ответных мер на размещение Россией новых ракет средней дальности.

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