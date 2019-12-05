«Эту мразь она ненавидела»: Отец Жанны Фриске о ее отношении к Дмитрию Шепелеву

Отец Жанны Фриске отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева Ксении Собчак об отношениях с его дочерью. Телеведущий в нем откровенно рассказал о многолетнем конфликте с родственниками умершей возлюбленной.

Дмитрий Шепелев в беседе со светской львицей отмечал, что у Жанны Фриске при жизни были «тяжелейшие» отношения с отцом, они могли не общаться около полугода. Узнав о диагнозе, певица якобы предупреждала возлюбленного, чтобы он готовился к нападкам со стороны ее семьи.

Владимир Фриске, в свою очередь, в интервью сайту Teleprogramma.pro не смог сдержать эмоции и жестко высказался в отношении своего гражданского зятя.

«Чтоб он сдох после таких слов! Мы с дочкой последние два года не отходили друг от друга. И она любила что папу, что маму больше всего на свете. Эту мразь она ненавидела. Все, не хочу больше на эту тему говорить» — сказал, как отрезал Владимир Борисович.

Отец Жанны Фриске добавил, что несмотря на имеющееся решение суда, Дмитрий Шепелев всячески препятствует его встрече с внуком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Шепелев рассказал Ксении Собчак о конфликте с семьей Жанны Фриске.