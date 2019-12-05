Очевидец рассказала о массовом ДТП с Audi A7 на тест-драйве в Петербурге

Очевидец рассказала о подробностях массовой аварии, которую спровоцировала девушка, взявшая Audi A7 для тест-драйва, в Петербурге. Водитель не справилась с управлением, в результате чего на Выборгском шоссе столкнулись больше десятка автомобилей.

«Audi совершила наезд на машину после чего вылетела в бордюр и влетела в опору светофора. Далее совершила столкновение со встречным автомобилем, подлетела в воздух. Остановило ее только то, что ограждение влетело в машину. В машине находились мужчина и женщина на вид лет 35-40. Женщина была за рулем», — сказала свидетель ДТП Наталья.

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга Александр Щипакин прокомментировал ситуацию.

«По предварительной информации, водитель Audi A7 совершил столкновение со стоящим перед пешеходным переходом Mercedes, после чего от удара Audi A7 совершил наезд на препятствие, выезд на газон разделительной полосы и по касательной задел 11 транспортных средств», — сказал представитель ведомства.

По данному факту проводится проверка. Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства происшествия. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео момента ДТП с девушкой на автомобиле тест-драйв в Петербурге.