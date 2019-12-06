Нелли Ермолаева не хочет отправлять сына в детский сад из-за прививок

Нелли Ермолаевой 33 года, но она до сих пор помнит, из-за чего получила в детском саду психологическую травму.

«Не разрешали ходить в туалет, нужно было дожидаться, когда все проснутся».

Звезда хочет оградить от аналогичного опыта двухлетнего сына Мирона. Об этом сообщают «Дни.ру».

Нелли Ермолаева считает, что отношение воспитателей к детям с тех пор мало изменилось. Экс-участнице «Дома-2» часто попадаются негативные отзывы о детских садах и яслях, которые подкрепляют ее мнение.

Еще одна причина, чтобы не отдавать ребенка в сад — вакцинация. В таких учреждениях она обязательная, а звездная мама не хочет, чтобы ее ребенок прививался. Что, впрочем, серьезно расходится с позицией Минздрава РФ.

Ермолаева предлагает альтернативы яслям и детским садам:

«Вокруг очень много кружков, секций, в которых ребенок может развиваться и общаться со сверстниками».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нелли Ермолаева в день матери опубликовала обнаженное фото с младенцем.