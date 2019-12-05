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Жена Джигана рассекретила дату четвертых родов

, 19:03 | Мия Субботина Фото 192

Оксана Самойлова удивилась, что многие поклонники отгадали срок ее беременности.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Супруга рэпера Джигана 31-летняя Оксана Самойлова рассекретила дату четвертых родов. Ранее звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram и в посте обратилась к поклонникам, где предложила им угадать, на каком месяце беременности она находится.

По словам жены музыканта, она была удивлена тому факту, что многие из ее подписчиков угадали какой сейчас срок. Самойлова решила лично раскрыть дату четвертых родов, подчеркнув, что срок ее беременности составляет 29 недель. Таким образом малыш должен появиться на свет не раньше первой половины февраля 2020 года.

«Как многие догадались у нас 28-29 недель)) Как вы это делаете????» — поинтересовалась Оксана у юзеров.

Instagram @samoylovaoxana

Также мама троих детей призналась, что в эту беременность она пока не набрала много килограммов. Оксана называет это «немыслимым результатом», хотя она не ограничивает жестко себя в питании.

«Стараюсь не выедать весь холодильник перед сном», — делится звезда.

Известие о четвертой беременности стало полной неожиданностью для Оксаны и ее супруга рэпера Джигана. О том, что у них будет еще один малыш, они узнали на отдыхе за границей. На данный момент в семье знаменитостей подрастают три дочери: Ариела, Лея и Майя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Джигана показала, как дочь занимается гимнастикой.

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