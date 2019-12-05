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«Настроение шоколадное»: Галкин поделился диалогом с сыном на камеру

, 19:53 | Мия Субботина Видео 328

Гарри Галкин трогательно отреагировал на выпавший снег, а также показал, как он считает дни до Нового года.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин поделился трогательной видеозаписью на своей странице в Instagram. В ролике шоумен запечатлел эмоции сына, который обрадовался белому снегу за окном.

«Смотри, папочка, белое поле! Белое поле!» — громко сказал наследник, прыгая от радости.

Instagram @maxgalkinru

Оказалось, что мальчик уже считает дни до Нового года. Для этого он сделал съедобный «календарь» — красочную шоколадку с датами. Каждый день он съедает по кусочку с цифрой, отсчитывая дни до праздника. Галкин признался, что сам он не любит шоколад.

«Настроение вчерашнее, декабрьское, шоколадное. Сразу скажу, что Гарри мне шоколад не предлагает, потому что знает, что я его не люблю», — подписал пост он.

Поклонники пришли в восторг от искренних эмоций наследника звездной пары, а также удивились тому, что шоумен не ест шоколад.

«Счастливый ты человек. Я без шоколада вообще жить не могу и это очень заметно»;

«Как же можно не любить шоколад?)) Тем более эти квадратики такие аппетитные»;

«Максим Александрович, Ваш сын — просто чудо. Невероятно милый ребенок», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Пугачевой построил в детской звонницу.

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