Видео: подозреваемого в убийстве жены и тещи допросили в Краснодаре

Следователи Краснодарского края допросили мужчину, который подозревается в убийстве собственной жены и тещи. Тела женщин были найдены утром 5 декабря.

Кадры следственных действий появились на YouTube-канале СК РФ. Судя по словам, произнесенным подозреваемым, он «частично раскаивается» в содеянном. Однако из видео не следует, что мужчина признает свою вину.

По версии следствия, конфликты между подозреваемым и погибшими происходили регулярно — на бытовой почве. Вечером 4 декабря мужчина снова поссорился с тещей, приехав в дом к родственникам. После спора он уехал, однако в ночь на 5 декабря вернулся в дом, на этот раз прихватив с собой нож, и многократно ударил им спящих жену и тещу. При этом 66-летняя женщина попыталась спастись и сумела выбежать во двор — однако злоумышленник догнал ее и продолжил наносить удары.

«В ходе осмотра на теле 37-летней потерпевшей было обнаружено более 40 повреждений, а на теле ее матери — более 25 ранений, в результате которых они скончались. Кроме того, мужчина нанес двухлетней дочери три непроникающих ранения в область предплечья и живота», — говорится в официальном сообщении ведомства.

После этого мужчина забрал с собой двоих детей — двух и семи лет — которые находились в доме и отправился к себе. Утром 5 декабря он самостоятельно сообщил полиции о произошедшем — в настоящее время подозреваемый задержан.

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