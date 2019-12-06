Экс-замминистру Подмосковья Валову предъявлено обвинение в получении взятки

Следственные органы предъявили обвинение в получении взятки бывшему заместителю министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексею Валову. По версии следствия, чиновник получил незаконное вознаграждение в виде автомобиля стоимостью шесть миллионов рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«По данным следствия, обвиняемый, занимая должность главы Щелковского муниципального района, получил от своей подчиненной взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes-Benz», — утверждает представитель ведомства.

Предварительно, женщина дала взятку Валову «за общее покровительство и попустительство по службе». Половина стоимости автомобиля за шесть миллионов рублей и страховые премии в размере 241 тысячи рублей были оплачены подчиненной.

Алексею Валову предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). В отношении его проводится проверка на причастность к совершению других коррупционных преступлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержан экс-замминистра транспорта Подмосковья Алексей Валов.