  1. Пятый канал
  4. Экс-замминистру Подмосковья Валову предъявлено обвинение в получении взятки

Экс-замминистру Подмосковья Валову предъявлено обвинение в получении взятки

, 10:24 | Ниса Мурзанаева Видео 88

По версии следствия, чиновник получил незаконное вознаграждение в виде автомобиля за шесть миллионов рублей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: официальный сайт Мособлдумы, www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow, Nikolay Gyngazov, Konstantin Kokoshkin

Следственные органы предъявили обвинение в получении взятки бывшему заместителю министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексею Валову. По версии следствия, чиновник получил незаконное вознаграждение в виде автомобиля стоимостью шесть миллионов рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«По данным следствия, обвиняемый, занимая должность главы Щелковского муниципального района, получил от своей подчиненной взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes-Benz», — утверждает представитель ведомства.

Предварительно, женщина дала взятку Валову «за общее покровительство и попустительство по службе». Половина стоимости автомобиля за шесть миллионов рублей и страховые премии в размере 241 тысячи рублей были оплачены подчиненной.

Алексею Валову предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). В отношении его проводится проверка на причастность к совершению других коррупционных преступлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержан экс-замминистра транспорта Подмосковья Алексей Валов.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.81
-0.38 70.72
-0.39
Гороскоп на 6 декабря: растущая Луна в Овне подтолкнет на решительные действия

Последние новости

11:29
Небензя рассмешил Трампа во время ланча с представителями Совбеза ООН
11:18
«Кремль на проводе!» Пранкер Лексус обнародовал фрагмент разговора с Зеленским
11:10
Дмитрий Шепелев показал квартиру, в которой живет с новой возлюбленной и сыном
10:58
Миллионы россиян ответили на звонки от якобы работников банка
10:50
Анастасия Решетова рассказала, как называет сына
10:43
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Алисы Стародубцевой

Сейчас читают

Гороскоп на 6 декабря: растущая Луна в Овне подтолкнет на решительные действия
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]