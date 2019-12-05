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  4. Помощник Зеленского пригрозил построить стену, чтобы отгородиться от Донбасса

Помощник Зеленского пригрозил построить стену, чтобы отгородиться от Донбасса

, 19:31 | Игорь Рязов Видео 43

В МИД РФ намерения Киева назвали контрпродуктивными, учитывая предстоящий саммит в «нормандском формате».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Rekun, president.gov.ua

Тема:
Украинский кризис 292

Власти Украины построят стену на линии соприкосновения в Донбассе, если на предстоящем саммите в «нормандском формате» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными. Об этом сообщил помощник украинского президента Андрей Ермак.

«В этом случае мы построим стену и жизнь продолжится <…>. К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта», — цитирует Ермака ФАН.

Помощник Зеленского назвал строительство стены «планом Б». Изначальная цель заключается в том, чтобы добиться мира на Донбассе дипломатическим путем. Именно этого будет пытаться добиться президент Украины на встрече «нормандской четверки» в Париже.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал намерения украинской стороны контрпродуктивными. По его мнению, такие заявления могут повредить встрече лидеров в Париже.

«Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны», — передает слова дипломата Интерфакс.

Как сообщал 5-tv.ru, ближайшая встреча в формате «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. Владимир Зеленский ранее заявил, что намерен бороться за жителей Донбасса во время саммита.

Тема:
Украинский кризис 292
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