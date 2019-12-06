Лоза ответил лидеру «Ногу свело!» на заявление о «деградации» россиян

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал заявление лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского о том, что российская «нация деградирует». 5-tv.ru публикует аудиозапись разговора с ним.

«Мы в России сохраняем некие общие тенденции, которые существовали раньше для всего мира. Раньше считалось, что мальчик не может бить девочку, а мальчика любить не должно. Это правила, которые были во всем мире. Но у нас они остались, а там — нет», — сказал Лоза.

По его словам, россиян нельзя считать ретроградами. Если люди не отказываются от тысячелетних ценностей ради движения к толерантности, они не деградируют.

«Называть это деградацией я бы не стал. Да, действительно, мы не пропагандируем однополую любовь, но это не значит, что мы деградируем в этом плане. Наоборот, я бы сказал, что Запад в этом направлении деградирует», — считает музыкант.

В заключение Лоза подчеркнул, что человечество вымрет, если мальчики начнут жить с мальчиками, а девочки — с девочками.

Как сообщал 5-tv.ru, скандальное заявление лидер «Ногу свело!» сделал во время интервью. По мнению Максима Покровского, российский народ «убивают» алкоголизм, высокая смертность и нищета.