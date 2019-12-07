Умер звезда сериалов «Друзья» и «Клан Сопрано»

Скончался американский актер Рон Либман, сообщает американский телеканал Fox News. Звезда экрана умер в возрасте 82 лет.

За свою жизнь Либман удостоился ряда престижных кинонаград. В 1979 он получил премию «Эмми» за роль бывшего уголовника, вышедшего из тюрьмы и ставшего адвокатом, в сериале «Каз». Он же являлся автором идеи и соавтором сценария.

В 1987 актер номинировался на «Золотой глобус» за роль частного детектива в телефильме «Накануне Рождества». В 1993 году стал обладателем премий «Тони» и «Драма Деск» за роль Роя Кона в пьесе, удостоенной Пулитцеровской премии, «Ангелы в Америке».

Российскому зрителю Либман стал известен по роли кардиолога Леонарда Грина, отца Рэйчел Грин, в ситкоме «Друзья». Появлялся в образе доктора Плеплера в эпизодах «Клана Сопрано».

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