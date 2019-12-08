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Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине

, 3:58 | Игорь Рязов Видео 136

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заняла только шестое место.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при. Соревнования проходили в итальянском Турине.

Первое место заняла 16-летняя Алена Косторная. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 247,59 балла. Это новый мировой рекорд. Прежний принадлежал Александре Трусовой.

На втором месте расположилась 15-летняя Анна Щербакова. Ее выступления судьи оценили в 240,92 балла. «Бронзу» взяла 15-летняя Александра Трусова — 233,18 балла.

В соревнованиях также приняла участие 17-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании. Она заняла шестое место с результатом 205,23 балла.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с новым четверным прыжком фигуристки Александры Трусовой.

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