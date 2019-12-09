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Видео первого выхода в свет годовалого сына Маликова умилило пользователей

, 7:45 | Валентин Черников Видео 64

Маленький Марк растрогал подписчиков общением с Дедом Морозом.

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Фото, видео: Instagram @steshamalikova

Видео первого выхода в свет годовалого сына Дмитрия Маликова покорило поклонников. Ролик разместила на своей странице в Instagram дочь певца Стефания. Вместе с маленьким Марком она посетила предновогоднюю елку.

По словам старшей сестры, два года назад она мечтала о появлении братика и походах с ним на праздник к Деду Морозу.

«И вот, спустя два года, мы на новогодней елке и поем Деду Морозу „Облака, белогривые лошадки“. С ума сойти! Это так круто!» — поделилась она с подписчиками.

Instagram @steshamalikova

В кадре Марк принимает подарок из рук Деда Мороза. Мальчику досталась большая машина. Поначалу малыш не верит, что красочный презент предназначен для него, и скромно ощупывает предмет. В итоге он в благодарность обнимает Дедушку и хлопает в ладоши.

«Как трогательно!»

«Сладкий человечек»;

«Какая прелесть! Марк — молодец такой, поцеловал Дедушку Мороза и вы, Стефания, такая умница и красавица Замечательное видео!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Маликова поймала букет невесты на свадьбе в Париже.

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