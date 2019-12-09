Участнику беспорядков 27 июля в Москве Малышевскому дали три года колонии

Участника незаконной акции 27 июля в Москве Эдуарда Малышевского Тверской суд приговорил к трем годам колонии общего режима, сообщал телеканал РЕН ТВ. Подсудимый был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

После задержания в ходе массовых беспорядков мужчина разбил стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов.

Обвинение просило суд назначить Малышевскому наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства — наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка.

Летом 2019 года в Москве прошли несколько акций протеста, часть из которых проводилась под лозунгом поддержки незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство митингов не было санкционировано столичными властями. Более того, власти города неоднократно призывали воздержаться от участия в незаконных митингах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участника беспорядков в Москве 27 июля Сергея Суровцева арестовали.