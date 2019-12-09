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Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского проходит в Париже

, 22:09 | Василий Заика Видео 246

До настоящего времени президент РФ и украинский лидер лишь несколько раз общались по телефону.

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Фото, видео: ТАСС/Никольский Алексей, /Метцель Михаил

Первая двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского проходит в Париже, сообщает РИА Новости. До настоящего времени лидеры обеих стран лишь несколько раз разговаривали по телефону.

Согласно протоколу, на переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского отведено около 45 минут. Несмотря на это, по словам, помощника главы российского государства Юрия Ушакова беседа президентов не имеет временных ограничений.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне саммита в «нормандском формате» отмечал, что Кремль ожидает в первую очередь урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский пытался занять место Путина на саммите «нормандской четверки».

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