Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского проходит в Париже

Первая двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского проходит в Париже, сообщает РИА Новости. До настоящего времени лидеры обеих стран лишь несколько раз разговаривали по телефону.

Согласно протоколу, на переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского отведено около 45 минут. Несмотря на это, по словам, помощника главы российского государства Юрия Ушакова беседа президентов не имеет временных ограничений.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне саммита в «нормандском формате» отмечал, что Кремль ожидает в первую очередь урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский пытался занять место Путина на саммите «нормандской четверки».