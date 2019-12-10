  1. Пятый канал
  4. Актриса сериала «Консультант» придумала идеальный подарок мужу на Новый год

Актриса сериала «Консультант» придумала идеальный подарок мужу на Новый год

, 22:47 | Алиса Старжевская Фото 33

Екатерина Вуличенко считает, что дарить носки и туалетную воду любимому мужчине банально.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @vulichenko

Актриса Екатерина Вуличенко возмутилась примитивности новогодних подарков. Об этом она рассказала в Instagram.

Она утверждает, что не единственная, кого раздражает выбор в качестве презента туалетной воды, галстука и носков. Но девушка нашла беспроигрышное решение, которое одобрит и даритель, и получатель подарка. Вуличенко призналась, что решила подарить мужу нижнее белье.

«Кажется, я знаю, что подарю мужу на Новый Год. Нет, ну в конце концов все эти туалетные воды, галстуки и прочие носки уже поперек горла всем. А тут и я счастлива и муж доволен и вообще красиво», — написала Екатерина.

Instagram @vulichenko

Поклонники идею актрисы поддержали.

Екатерина Вуличенко снималась во многих сериалах, например в «Консультанте». Всенародная слава к ней пришла после роли в «Женщине с лилиями», в котором она сыграла главную героиню — Надежду Полунину.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Екатерина Вуличенко не заводила романов с актерами.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.58
-0.14 70.39
-0.11
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака?

Последние новости

23:41
Актриса сериала «Ивановы-Ивановы» Флоринская-Буданова травмировала ногу
23:29
Пассажирский Як-42 вернулся в аэропорт Уфы после отказа двигателя
23:17
Рейсовый автобус перевернулся в Волгоградской области, есть пострадавшие
23:10
Лавров предложил США принять заявление о недопустимости развязывания ядерной войны
22:58
Ксения Бородина назвала суррогатное материнство «современной формой торговли людьми»
22:47
Актриса сериала «Консультант» придумала идеальный подарок мужу на Новый год

Сейчас читают

«Я за равные браки»: Роза Сябитова высказалась о женитьбе Петросяна
«Каждый раз наряд все лучше и лучше!»: Орбакайте в изумрудном платье напомнила об еще одной стороне своего таланта
«Такого жениха угнали!» Елена Воробей высказалась о свадьбе Петросяна

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]