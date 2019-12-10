Актриса сериала «Консультант» придумала идеальный подарок мужу на Новый год

Актриса Екатерина Вуличенко возмутилась примитивности новогодних подарков. Об этом она рассказала в Instagram.

Она утверждает, что не единственная, кого раздражает выбор в качестве презента туалетной воды, галстука и носков. Но девушка нашла беспроигрышное решение, которое одобрит и даритель, и получатель подарка. Вуличенко призналась, что решила подарить мужу нижнее белье.

«Кажется, я знаю, что подарю мужу на Новый Год. Нет, ну в конце концов все эти туалетные воды, галстуки и прочие носки уже поперек горла всем. А тут и я счастлива и муж доволен и вообще красиво», — написала Екатерина.

Instagram @vulichenko

Поклонники идею актрисы поддержали.

Екатерина Вуличенко снималась во многих сериалах, например в «Консультанте». Всенародная слава к ней пришла после роли в «Женщине с лилиями», в котором она сыграла главную героиню — Надежду Полунину.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Екатерина Вуличенко не заводила романов с актерами.