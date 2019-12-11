«Лечим три волосинки»: Странный наряд Волочковой в салоне красоты не поняли в сети

Анастасия Волочкова буквально потрясла подписчиков странным одеянием, который она выбрала для визита в салон красоты. На снимках, которые балерина выложила на своей странице в Instagram, она позирует в коротеньких летних шортах с декоративными прорезями по бокам, в тонкой майке и… в меховых унтах на босу ногу.

«А мы с моим стилистом Ликой наводим красоту, красим и лечим мои три волосинки. И радуемся общению в обновленном салоне красоты «Ангел», - пояснила фото Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Шокированные подписчики высмеяли наряд артистки, сочтя его совершенно неуместным.

«Что за дикий наряд зимой?»

«Шорты и сапоги!»

«Странный наряд для посещения салона в декабре…»

«Я просто не верю. Шорты и унты. Теперь я видела все!»

«Выходные были тяжелые, не может с мыслями собраться»

«Мадам, что с коленями?!»

«Ноги надо уже прятать. Портят весь вид».

«Наконец хоть кто-то ей голову помыл»

«Ух, красота? Взъерошила свои «три волосинки» и ждет хвалебных отзывов типа «нет, Настенька, ты не лысая, мы все такие!» — возмущаются критики.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова уже хвасталась перед поклонниками унтами, надев их вместе с балетной пачкой.