Актриса сериала «Ивановы-Ивановы» Флоринская-Буданова травмировала ногу

Артистка сериала «Ивановы-Ивановы» Александра Флоринская-Буданова неудачно упала и получила травму ноги. Артистка испугалась, что сломала конечность и обратилась к медикам. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Однако в московской клинике следов перелома не нашли, у женщины диагностировали растяжение связок голеностопного сустава.

Александра Флоринская-Буданова сыграла роль Полины в популярном сериале «Ивановы-Ивановы», кроме этого она участвовала в других известных кинолентах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса сериала «Консультант» придумала идеальный подарок мужу на Новый год.