  1. Пятый канал
  4. Актриса сериала «Ивановы-Ивановы» Флоринская-Буданова травмировала ногу

Актриса сериала «Ивановы-Ивановы» Флоринская-Буданова травмировала ногу

, 23:41 | Нюра Незванова 31

Артистка обратилась к медикам, решив, что сломала нижнюю конечность.

Фото: kino-teatr.ru

Артистка сериала «Ивановы-Ивановы» Александра Флоринская-Буданова неудачно упала и получила травму ноги. Артистка испугалась, что сломала конечность и обратилась к медикам. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Однако в московской клинике следов перелома не нашли, у женщины диагностировали растяжение связок голеностопного сустава.

Александра Флоринская-Буданова сыграла роль Полины в популярном сериале «Ивановы-Ивановы», кроме этого она участвовала в других известных кинолентах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса сериала «Консультант» придумала идеальный подарок мужу на Новый год.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.58
-0.14 70.39
-0.11
Водолеи! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: финансы, личная жизнь, здоровье

Последние новости

1:15
«Зенит» проиграл «Бенефике» со счетом 3:0 и не смог выйти в плей-офф еврокубковых турниров
1:01
Водолеи! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: финансы, личная жизнь, здоровье
0:53
По меньшей мере шесть человек погибли в перестрелке в Нью-Джерси
0:43
Сойкин день: почему 11 декабря принято бросать деньги в снег?
0:30
Девы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: финансовое и сексуальное предсказания
0:15
Главу «Метростроя» Александрова заключили под стражу

Сейчас читают

Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака?
«Каждый раз наряд все лучше и лучше!»: Орбакайте в изумрудном платье напомнила об еще одной стороне своего таланта
«Такого жениха угнали!» Елена Воробей высказалась о свадьбе Петросяна

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]