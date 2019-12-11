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Брэд Питт рассказал о личной жизни после слухов о романе с молодой актрисой

, 7:38 | Мия Субботина 646

Три года назад Питт и Джоли подали на развод, однако он до сих пор не оформлен.

Фото: www.globallookpress.com /Leonard Ortiz,

Американский актер Брэд Питт признался, что стал иначе относиться к сплетням, которые постоянно ходят вокруг него и его семьи. Об этом он заявил в интервью изданию New York Times.

«Я провел большую часть 90-х, скрываясь от публики. Мне было слишком неуютно от внимания к моей персоне. Но потом я осознал, что сам заключил себя в тюрьму. Я вышел и живу своей жизнью. А люди вообще довольно крутые», — сказал мужчина.

Также голливудский актер прокомментировал слухи о многочисленных романах, которые были у него за время трехлетнего бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли. Недавно таблоиды писали, что у 55-летнего Брэда Питта любовная связь с 30-летней актрисой Алией Шокат. Однако знаменитость опроверг домыслы.

«Я специально не избегаю возможных отношений, но и не ищу их. Не знаю, роман со сколькими женщинами мне уже приписали за последние два-три года, но говорю, что это все неправда», — заявил он.

Расторжение брака звездной пары затягивается из-за того, что экс-супруги не могут договориться об условиях, в частности, об опеке над детьми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Брэд Питт рассказал, что не плакал 20 лет.

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