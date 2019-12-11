«У него были романы»: Бронзова рассказала, как Борис Щербаков поменялся в браке

Почти 50 лет Татьяна Бронзова и народный артист России Борис Щербаков живут душа в душу — их пара считается одной из крепких и образцовых в русском кинематографе. Свое 70-летие актер вместе с супругой отметит 11 декабря в Милане. В интервью KP.RU Бронзова рассказала, в чем заключается залог семейного счастья.

Актриса не может налюбоваться мужем и спустя 46 лет совместной жизни. Женщина признается, что влюбилась в будущего супруга, когда тот еще был мальчишкой. Девушка знала о многочисленных романах актера, но Щербаков уверял, что любит только Татьяну.

«У него были романы, я об этом знала. <…> Но Боря никогда не сознавался. Он мне говорил: «Таня, какие проблемы? Я тебя люблю, я дома с тобой, а не где-то там еще. Ты и наш сын Вася для меня в жизни все», — вспоминает Бронзова слова мужа.

Актриса вспоминает бедные и голодные годы студенчества. Вместе с Щербаковым она жила в общежитии Школы-студии МХАТ. У молодой семьи не было лишней копейки –актер был из скромной семьи, его родители не имели возможности помогать сыну финансово. До того, как слава пришла к артисту, он успел проработать машинистом моечной машины на станции «Охотный Ряд» в Москве и мыл полы в шашлычной. Часть заработанных средств Борис посылал семье в Ленинград, а на остальные — содержал жену. По словам Бронзовой, до регистрации брака актер любил погулять. Но со штампов в паспорте Щербаков круто изменился.

«46 лет назад, когда мы поженились, он мне сказал: „Теперь я за тебя ответственный“. И это так: он содержит семью, если я болею, находит лучших врачей. Все годы нашей семейной жизни я живу как за каменной стеной», — признается Татьяна Бронзова.

Татьяна Бронзова признается, залог ее семейного счастья в понимании, уважении и прощении.

В свои 70 лет Борис Щербаков — статный красавец. Он каждое утро делает зарядку и несколько упражнений по системе йоги. Татьяна помогает мужу сохранять хорошую физическую форму и следит за его диетой. Щербаков по-прежнему востребован. У народного артиста за плечами культовые роли в кино, работа на телевидении. Уже 30 лет подряд он выходит на сцену МХАТа.

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