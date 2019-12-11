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«Так и не поженились»: Бари Алибасов рассказал о несостоявшейся свадьбе с Ротару

, 18:28 | Алиса Старжевская Видео 216

Артист сделал сенсационное заявление — его бесконечные гастроли в свое время сорвали свадьбу с украинской певицей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва, Anatoly Lomohov, Svetlana Mal'tseva, Gennadii Usoev

Бари Алибасов вспоминает, что у него с Софией Ротару был период, когда он видел артистку своей женой. Певец решил узаконить отношения с украинской певицей. Дело даже шло к свадьбе — пара подала заявление в ЗАГС, пишет ФАН.

Как признается Бари Алибасов, семейному счастью не суждено было случиться — шоумен не мог выбраться с гастролей. Вместе с группой «На-На» артист уехал в тур на девять месяцев. Музыканты объездили всю планету — начинали с Южно-Сахалинска и закончили северными поселениями в Эгвекиноте. Кто бы мог подумать, но артистов разлучили белые медведи.

«Дальше — никого, только белые медведи. Я сделал Софии предложение и уехал на девять месяцев. Она согласилась, мы готовились к свадьбе, но так и не поженились», — с досадой вспоминает продюсер.

В интервью агентству Алибасов также отметил, что нельзя преуменьшать, а тем более забывать успехи Ротару, ведь она, как и другие советские граждане строила великую и сильную страну.

«Сейчас мы живем в великой стране. И некрасиво с нашей стороны обижать тех, с кем мы нашу страну строили. А Ротару была активным участником строительства нашей Родины», — говорит Алибасов.

До сих пор не утихают обсуждения по поводу возвращения Софии Ротару на российскую сцену. Певица не давала концертов в России больше года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алибасов рассказал о сексе с Федосеевой-Шукшиной.

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