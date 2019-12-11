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Почему гирлянды могут вызывать эпилептические припадки — невролог

, 20:51 | Карина Бернтгольц Видео 23

По словам врача Василия Генералова, новый тип украшений несет серьезную угрозу для здоровья людей.

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Фото, видео: РИА Новости / Мария Девахина, Алексей Даничев, Алексей Куденко; Известия / Зураб Джавахадзе

Невролог Василий Генералов в интервью радио Sputnik рассказал об опасности современного типа новогодних гирлянд. По его словам, световые украшения не только создают праздничную атмосферу, но и негативно влияют на здоровье человека. Проблему представляет тот факт, что зачастую светодиодное устройство ставят на «мелькающий режим». По мнению эксперта, это может привести к возникновению эпилептических приступов у больных людей.

«Для людей, склонных к так называемым фоточувствительным эпилептическими приступам, это может представлять опасность для здоровья. О такой угрозе говорили давно, но сейчас из-за светодиодов жизнь пациентов стала более опасной», — подчеркнул Генералов.

Однако страшнее всего того, что гирлянды представляют угрозу не только для людей с выявленной эпилепсией. Припадок может случиться у любого, считает невролог. Подтверждая свою точку зрения, он напомнил, что в начале XXI подобные приступы вызывали компьютерные игры с резким контрастом белого и черного. Такое же влияние на людей оказал мелькающий логотип Олимпиады в Лондоне.

Чтобы обезопасить свое здоровье, необходимо читать сведения, указанные на этикетке, посоветовал Генералов. По его словам, на них обязательно присутствует предупреждение о негативном эффекте. Что касается уличных украшений, то в этом случае лучше отвернуться от ярких огней или закрыть глаза рукой, подчеркнул специалист.

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