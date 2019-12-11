«Счастливая мама»: Слуцкая показала фото с новорожденной малышкой

Российская фигуристка Ирина Слуцкая растрогала подписчиков в Instagram фотографией с новорожденной малышкой. В своем профиле спортсменка показала снимок, сделанный во время прогулки на свежем воздухе. В кадре знаменитость держит в руках коляску, внутри которой — ее дочка Кира.

Девочка появилась на свет совсем недавно, поэтому любящая мать не спешит показывать ее лицо всем поклонникам. Несколько дней назад Слуцкая вызвала умиление у подписчиков крошечными пяточками своего ребенка, а на этот раз выложила в сторис снимок, на котором можно увидеть только тельце карапуза, одетого в мягкую пижаму белого цвета.

Instagram @slutskayaofficial

Пользователи не скрывают, что хотят увидеть лицо новорожденной, и при этом не перестают восхищаться многодетной семьей Слуцкой.

«Счастливая мама!»

«Мама и Дитя! Что может быть лучше?! Счастья вам!»

«Вы такая счастливая!» — отметили воодушевленные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Слуцкая родила третьего ребенка.