«Много знала»: Ярый оппонент историка Соколова о причине убийства Ещенко

Режиссер, непримиримый критик бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова Евгений Понасенков выдвинул свою версию о том, что же побудило историка совершить убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

«Один из мотивов убийства — возможно, Анастасия хотела уйти. Она наверняка знала имена тех, кто закулисно помогал Соколову, всех чиновников, и тех, кто мог хранить оружие, все эти наполеоновские игрушки. Она могла пойти в прессу и полицию», — приводит его слова 78.ru.

Режиссер заявил, что ознакомился с научными работами Соколова и якобы сделал нехитрый лингвистический анализ текста.

«Оговорка по Фрейду: в одном абзаце три раза про расчленение. Исторический термин, который использовал Соколов, в своих трудах заменял на „расчленение“. Я думаю, такие замечания помогут экспертам сделать медицинское заключение», — сказал он.

Кроме того, Понасенков усомнился и в исторической ценности трудов бывшего преподавателя СПбГУ.

«Учитывая его эгоистическое начало, у него ничего нет кроме его эго, и он мог выдумывать несуществующие научные концепции», — полагает он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов приступил к написанию книги, посвященной памяти 24-летней девушки.

Историк Олег Соколов арестован на два месяца — его обвиняют в убийстве своей бывшей студентки, аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, в начале ноября он застрелил девушку в своей квартире, а затем разделил ее тело на части и в несколько заходов пытался вынести останки и утопить их в реке Мойке. В декабре бывший доцент СПбГУ Олег Соколов прошел экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве.