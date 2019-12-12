Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 декабря, в полнолуние, важно помнить следующее: Козероги, подумайте, стоит ли так близко подпускать некоторых людей? Не так быстро. Стрельцы, не стоит усугублять депрессию, постарайтесь отвлечься от грустных мыслей. Овны, держите путь только вперед.

♈ Овен

Овны, все закончилось! Пришло время двигаться вперед и ни в коем случае не оглядываться назад. Если вы сомневаетесь в человеке, который находится слишком близко к вам, не молчите. Попробуйте объяснится с ним и выслушайте его точку зрения, но поступайте так, как лучше для вас.

Космический совет: лучшее еще впереди.

♉ Телец

Если вы испытали потрясения на личном фронте, сделайте паузу и выдохните. Но, к счастью, вы можете повлиять на сложившуюся ситуацию, если будете внимательны и добры к своему партнеру. Важно делать внутреннюю работу над собой, Телец

Космический совет: будьте внимательны и добры к своим близким.

♊ Близнецы

Близнецы, без паники. Сейчас лучше не принимать важных решений, нужно немного подождать, пока не рассеется туман. Проведите время со своими друзьями и близкими. Разговор за чашкой ароматного чая станет лучшим лекарством для израненной души.

Космический совет: открытый и честный разговор — лучший способ устранить недоразумения.

♋ Рак

Раки, не противьтесь переменам, это только усугубит ситуацию. Двигайтесь только вперед, и не оглядывайтесь назад. Будьте терпеливы и самое главное терпимы к себе и другим людям. Перестаньте пытаться все держать под контролем.

Космический совет: будьте терпимы к себе и другим.