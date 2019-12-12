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Гороскоп на 12 декабря: Полнолуние — неблагоприятная пора для новых начинаний

, 3:00 | Нюра Незванова Видео 54

12 декабря некоторым знакам зодиака улыбнется удача на любовном поприще, не упустите свой шанс.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 декабря, в полнолуние, важно помнить следующее:

Козероги, подумайте, стоит ли так близко подпускать некоторых людей? Не так быстро. Стрельцы, не стоит усугублять депрессию, постарайтесь отвлечься от грустных мыслей. Овны, держите путь только вперед.

♈ Овен

Овны, все закончилось! Пришло время двигаться вперед и ни в коем случае не оглядываться назад. Если вы сомневаетесь в человеке, который находится слишком близко к вам, не молчите. Попробуйте объяснится с ним и выслушайте его точку зрения, но поступайте так, как лучше для вас.

Космический совет: лучшее еще впереди.

♉ Телец

Если вы испытали потрясения на личном фронте, сделайте паузу и выдохните. Но, к счастью, вы можете повлиять на сложившуюся ситуацию, если будете внимательны и добры к своему партнеру. Важно делать внутреннюю работу над собой, Телец

Космический совет: будьте внимательны и добры к своим близким.

♊ Близнецы

Близнецы, без паники. Сейчас лучше не принимать важных решений, нужно немного подождать, пока не рассеется туман. Проведите время со своими друзьями и близкими. Разговор за чашкой ароматного чая станет лучшим лекарством для израненной души.

Космический совет: открытый и честный разговор — лучший способ устранить недоразумения.

♋ Рак

Раки, не противьтесь переменам, это только усугубит ситуацию. Двигайтесь только вперед, и не оглядывайтесь назад. Будьте терпеливы и самое главное терпимы к себе и другим людям. Перестаньте пытаться все держать под контролем.

Космический совет: будьте терпимы к себе и другим.

♌ Лев

Может ли конец 2019 года преподнести сюрприз? Будьте открыты этому миру. Вселенная хочет, чтобы вы испытали божественную любовь, и может быть даже встретите земную, или чувства, которые уже есть, заиграют с новой силой.

Космический совет: верьте в чудеса.

Дева

Ваше сердце знает, чего оно хочет, но есть еще разум, который не желает этого. Как только они будут работать в одной команде, вы сможете добиться результата. Помните, вы не можете изменить прошлое. Отпустите негативные эмоции без сожаления, они только давят на вас.

Космический совет: пусть сердце и разум играют в одной команде.

♎ Весы

Весы, на любовном фронте могут произойти существенные изменения. Внезапно вспыхнувшая страсть между партнерами, которые уже давно живут вместе, или сильное влечение к новому знакомому. Не бойтесь этих порывов.

Космический совет: не бойтесь вашей сексуальности.

♏ Скорпион

Скорпионы, вас ожидают сюрпризы. Причем как на любовном поприще, так и в рабочем пространстве. Не пугайтесь, они будут носить только позитивный характер. Если вам поступит предложение об участии в новом проекте, не задумываясь, соглашайтесь. Это будет прибыльным делом.

Космический совет: вас ждут приятные сюрпризы.

♐ Стрелец

Стрельцы, не стоит усугублять депрессию, постарайтесь отвлечься от грустных мыслей. Это время вашей жизни, когда придется работать, что называется, наизнанку. Если кто-то из ваших коллег заврался или стал пользоваться вашим добродушием, самое время поставить его на место.

Космический совет: отвлекитесь от грустных мыслей.

♑ Козерог

Козероги, подумайте, стоит ли так близко подпускать некоторых людей? Не так быстро. Кто-то из вашего окружения не хочет вам добра и всячески вставляет палки в колеса. Если не получится закончить общение, постарайтесь абстрагироваться от этой ситуации и тогда человек с недобрыми мыслями потеряет к вам интерес.

Космический совет: держите недоброжелателей на расстоянии.

♒ Водолей

Водолеи, занимайтесь любовью, творите, совершайте сумасшедшие поступки. Вселенная требует, чтобы вы развлекались на полную катушку, не задумываясь ни о чем. Будьте собой, и наслаждайтесь каждым прожитым днем.

Космический совет: наслаждайтесь каждым днем.

♊ Рыбы

Рыбы, удача улыбнется в любовных делах. Не бойтесь экспериментов — отличное время сделать новую стрижку, или, например, сбрить бороду. Вы тот, кто вы есть. И это ли не счастье — быть самим собой.

Космический совет: ощутите свободу.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 декабря.

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