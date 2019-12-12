Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 декабря, в полнолуние, важно помнить следующее:
Козероги, подумайте, стоит ли так близко подпускать некоторых людей? Не так быстро. Стрельцы, не стоит усугублять депрессию, постарайтесь отвлечься от грустных мыслей. Овны, держите путь только вперед.
♈ Овен
Овны, все закончилось! Пришло время двигаться вперед и ни в коем случае не оглядываться назад. Если вы сомневаетесь в человеке, который находится слишком близко к вам, не молчите. Попробуйте объяснится с ним и выслушайте его точку зрения, но поступайте так, как лучше для вас.
Космический совет: лучшее еще впереди.
♉ Телец
Если вы испытали потрясения на личном фронте, сделайте паузу и выдохните. Но, к счастью, вы можете повлиять на сложившуюся ситуацию, если будете внимательны и добры к своему партнеру. Важно делать внутреннюю работу над собой, Телец
Космический совет: будьте внимательны и добры к своим близким.
♊ Близнецы
Близнецы, без паники. Сейчас лучше не принимать важных решений, нужно немного подождать, пока не рассеется туман. Проведите время со своими друзьями и близкими. Разговор за чашкой ароматного чая станет лучшим лекарством для израненной души.
Космический совет: открытый и честный разговор — лучший способ устранить недоразумения.
♋ Рак
Раки, не противьтесь переменам, это только усугубит ситуацию. Двигайтесь только вперед, и не оглядывайтесь назад. Будьте терпеливы и самое главное терпимы к себе и другим людям. Перестаньте пытаться все держать под контролем.
Космический совет: будьте терпимы к себе и другим.
♌ Лев
Может ли конец 2019 года преподнести сюрприз? Будьте открыты этому миру. Вселенная хочет, чтобы вы испытали божественную любовь, и может быть даже встретите земную, или чувства, которые уже есть, заиграют с новой силой.
Космический совет: верьте в чудеса.
♍
Дева
Ваше сердце знает, чего оно хочет, но есть еще разум, который не желает этого. Как только они будут работать в одной команде, вы сможете добиться результата. Помните, вы не можете изменить прошлое. Отпустите негативные эмоции без сожаления, они только давят на вас.
Космический совет: пусть сердце и разум играют в одной команде.
♎ Весы
Весы, на любовном фронте могут произойти существенные изменения. Внезапно вспыхнувшая страсть между партнерами, которые уже давно живут вместе, или сильное влечение к новому знакомому. Не бойтесь этих порывов.
Космический совет: не бойтесь вашей сексуальности.
♏ Скорпион
Скорпионы, вас ожидают сюрпризы. Причем как на любовном поприще, так и в рабочем пространстве. Не пугайтесь, они будут носить только позитивный характер. Если вам поступит предложение об участии в новом проекте, не задумываясь, соглашайтесь. Это будет прибыльным делом.
Космический совет: вас ждут приятные сюрпризы.
♐ Стрелец
Стрельцы, не стоит усугублять депрессию, постарайтесь отвлечься от грустных мыслей. Это время вашей жизни, когда придется работать, что называется, наизнанку. Если кто-то из ваших коллег заврался или стал пользоваться вашим добродушием, самое время поставить его на место.
Космический совет: отвлекитесь от грустных мыслей.
♑ Козерог
Козероги, подумайте, стоит ли так близко подпускать некоторых людей? Не так быстро. Кто-то из вашего окружения не хочет вам добра и всячески вставляет палки в колеса. Если не получится закончить общение, постарайтесь абстрагироваться от этой ситуации и тогда человек с недобрыми мыслями потеряет к вам интерес.
Космический совет: держите недоброжелателей на расстоянии.
♒ Водолей
Водолеи, занимайтесь любовью, творите, совершайте сумасшедшие поступки. Вселенная требует, чтобы вы развлекались на полную катушку, не задумываясь ни о чем. Будьте собой, и наслаждайтесь каждым прожитым днем.
Космический совет: наслаждайтесь каждым днем.
♊ Рыбы
Рыбы, удача улыбнется в любовных делах. Не бойтесь экспериментов — отличное время сделать новую стрижку, или, например, сбрить бороду. Вы тот, кто вы есть. И это ли не счастье — быть самим собой.
Космический совет: ощутите свободу.
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