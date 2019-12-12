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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кати Мальчиковой

, 7:28 Эфирная новость 24

У двухлетней девочки из Владимирской области страшный диагноз — опухоль головного мозга.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 303

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 3242 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Линия жизни» мы собираем деньги для двухлетней Кати из Владимирской области. У малышки страшный диагноз — опухоль головного мозга.

Девочка уже перенесла несколько операций, но они не помогли. Сейчас ребенок проходит лечение в петербургском центре протонной терапии — только здесь маленькая Катя смогла встать на ноги. Борьбу с тяжелейшим недугом нельзя прерывать, но денег у родителей Кати уже больше нет.

Между тем, чтобы продолжить лечение, уже сейчас срочно нужно почти два миллиона рублей — спасти девочку можно только всем вместе.

Дмитрий Раткин продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Алисе Стародубцевой.

Тема:
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