На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кати Мальчиковой

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 3242 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Линия жизни» мы собираем деньги для двухлетней Кати из Владимирской области. У малышки страшный диагноз — опухоль головного мозга.

Девочка уже перенесла несколько операций, но они не помогли. Сейчас ребенок проходит лечение в петербургском центре протонной терапии — только здесь маленькая Катя смогла встать на ноги. Борьбу с тяжелейшим недугом нельзя прерывать, но денег у родителей Кати уже больше нет.

Между тем, чтобы продолжить лечение, уже сейчас срочно нужно почти два миллиона рублей — спасти девочку можно только всем вместе.

Дмитрий Раткин продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Алисе Стародубцевой.