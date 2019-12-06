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Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Алисы Стародубцевой

, 10:43 Эфирная новость 43

Четырехлетней девочке с врожденным пороком сердца нужна дорогостоящая операция. Стоит она почти пять миллионов рублей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 302

Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героиней нашего сюжета стала четырехлетняя Алиса.

О девочке с тяжелейшим пороком сердца мы рассказывали два года назад — тогда, благодаря помощи наших зрителей, Алисе была проведена дорогостоящая операция в Голландии.

Но это было лишь начало борьбы со смертельной патологией — ребенок растет и сердце снова не справляется с нагрузкой. Нужна еще одна операция. Стоит она почти пять миллионов рублей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Детские сердца» 5 миллионов 935 тысяч 960 рублей. Спасибо вам.

Тема:
День Добрых Дел 302
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