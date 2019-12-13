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«Мой птенчик»: Нино Нинидзе трогательно поздравила сына с днем рождения

, 4:45 | Ниса Мурзанаева Фото 27

Маленькому Александру исполнилось четыре года.

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Фото, видео: Instagram @ninosha13

Актриса Нино Нинидзе отмечает день рождения единственного сына Александра. Мальчику исполнилось четыре года. Звездная мама опубликовала в Instagram трогательное поздравление, сопроводив его фотографиями наследника.

Среди размещенных снимков есть те, на которых ребенок запечатлен будучи еще совсем крохой. Но есть и такие, где уже повзрослевший малыш с серьезным видом позирует в деловом костюмчике.

«Мой птенчик. Сердечко мое. Четыре года. Моя любовь, мой смех, моя сила, моя тайна! С днем рождения мой сын!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @ninosha13

Поклонники Нино Нинидзе поспешили присоединиться к поздравлениям именинника и пожелать ему всяческих благ. Многие фанаты отметили — сын актрисы невероятно хорошенький и обаятельный мальчик.

«Сладкий»;

«Какой красивый у вас сынок!»

«На папу похож, а улыбка — ваша!» — написали фолловеры.

28-летняя Нино Нинидзе родила маленького Сашу от бывшего супруга 39-летнего актера Кирилла Плетнева. Пара прожила в браке всего год, в 2019-м кинозвезды расстались. В настоящий момент артистка встречается с еще одним популярным актером — Максимом Виторганом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виторган и Нино Нинидзе отправились в отпуск вместе с детьми.

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