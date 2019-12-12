Раскрыты обстоятельства смерти истекшего кровью журналиста в Москве

Журналист Михаил Виноградов скончался в Москве в возрасте 42 лет. Предварительно, от сильного кровотечения. По факту смерти мужчины организована доследственная проверка.

Три дня назад Виноградов вызвал на дом скорую помощь из-за внезапно открывшегося кровотечения в районе паха. Позже журналист опубликовал в сети пост, в котором рассказал, что приехавшие медработники наложили ему повязку и уехали.

«Приехали два фельдшера и говорят, мол, ликуйте — это не артерия, а крупный сосуд. И дырка уже сама закрывается! В общем, пришлепку с коллагеном поставили, сверху бинта», — написал 9 декабря в Facebook журналист.

Михаил Виноградов в соцсети рассказал подписчикам, что медики попросили его приложить к больному месту тушку замороженного цыпленка-бройлера. Оказанная помощь не успокоила журналиста.

«Так и представляю вас, сердобольных: Миша на полу лежит и холодеет, а вы трансляцию ведете. Я никак не могу понять, почему и отчего такое кровотечение? И как на будущее его купировать? Тоскливо мне и страшно. Немного», — поделился Виноградов.

Публикация была сделана 10 декабря, а 12 декабря журналист скончался.

По данным РЕН ТВ, за несколько дней до смерти журналисту была сделана операция на лимфоузлах в области паха. После этого пациенту было рекомендовано остаться на стационарном лечении в больнице. Однако Виноградов написал отказ от госпитализации.

Однако дома у мужчины начались осложнения. Скорую помощь Виноградов вызывал три дня подряд. 11 декабря уже мать журналиста вызвала сыну «неотложку». Медики приняли решение о госпитализации. В машине скорой помощи у Виноградова открылось сильное кровотечение. Журналист скончался на следующий день.

Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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