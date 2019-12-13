Эксперты рассказали, почему многие пары распадаются в Новый год

Стало известно, почему многие пары распадаются в Новый год, пишет сайт Lisa.ru.

Как замечает автор статьи, к разрыву натянутых отношений в преддверие праздника подталкивает вынужденная расстановка приоритетов. Оба партнера должны решить, как отмечать событие — друг с другом, с друзьями или с семьей. Девушка может сделать выбор в пользу семьи, а молодой человек предпочтет дружескую копанию. Понимание, что вторая половина выбрала не вас, может привести к расставанию.

На выбор прекратить отношения влияют и праздничные расходы. Предновогодние траты бьют по кошельку и провоцируют возлюбленных на размолвки.

Ситуацию усугубляет и связанный с праздником стресс. Нужно многое успеть: сделать покупки, приготовить, убрать дом, привести себя в порядок. Нервные хлопоты на фоне нехватки времени и недосыпа могут создать почву для скандалов с печальным финалом.

У тех же, кто, напротив, в праздники нашел время уделить партнеру больше внимания, чем обычно, возникает опасность узнать друг друга с неприятной стороны.

Наконец, последний день декабря располагает к подведению итогов. В том числе и в отношениях. Если прежде они висели на волоске, то велика вероятность того, что новый год захочется начать с чистого лица.

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