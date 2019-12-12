Медпомощь оказана десяти военнослужащим после пожара на авианесущем крейсере

В пресс-службе Северного флота РФ рассказали о работе специализированных служб на месте пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Согласно официальной информации, на судне продолжается проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков корабля. Распространения задымления не наблюдается.

К ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные команды корабля из числа военнослужащих хорошо ориентирующихся во внутреннем корабельном пространстве крейсера. Десяти военнослужащим была оказана медицинская помощь. Угрозы здоровью пострадавшим во время тушения пожара нет.

По предварительным данным, корабль загорелся из-за сварочных работ. В момент инцидента он находился на мурманском судостроительном заводе «Звездочка». Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате пожара пострадали 12 человек.