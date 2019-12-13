«А на голове что?»: Новая прическа Волочковой ввергла в недоумение поклонников

Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram выложила снимок, на котором предстала перед подписчиками в совершенно новом образе. 43-летняя эпатажная балерина на фото позирует в синем длинном платье с поясом.

«Вот к таким переменам приводит любовь. Как вам?» — написала под публикацией танцовщица.

Instagram @volochkova_art

При этом, новая прическа Анастасии Волочковой ввергла ее поклонников в недоумение. Многие пользователи предположили, что балерина надела рыжий парик с челкой до бровей. Некоторые и вовсе сравнили ее со звездой фильма «Убить Билла» Умой Турман.

«Анастасия, вы прям красоткой стали, продолжайте в том же духе»

«Рыжий парик»

«Нет, в трусах и валенках красивее»

«Вы божество. Очень идет прическа»

«Ума Турман»

«А на голове что? Парик? Или это нарощенные волосы? А так в целом образ неплох!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что странный наряд Волочковой в салоне красоты не поняли в сети.