Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Кати Мальчиковой

Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героиней нашего сюжета стала двухлетняя Катя. У малышки опухоль головного мозга. Сейчас ребенок проходит лечение в петербургском центре протонной терапии — здесь Катя смогла встать на ноги.

Борьбу с тяжелейшим заболеванием прерывать нельзя, но денег на дорогостоящие процедуры у родителей больше нет. Срочно нужны почти два миллиона рублей. На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Линия жизни» 8 миллионов 660 тысяч 719 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах акции «День добрых дел» для Алисы Стародубцевой.