«Не ношу белье»: Халат Шарлиз Терон распахнулся, когда она прыгала на кровати

Голливудская актриса Шарлиз Терон стала одной из претенденток на премию Гильдии киноактеров SAG Award. Услышав эту новость, звезда не могла скрыть своего восторга. Она начала прыгать на кровати и кричать от радости. Эмоции овладели знаменитостью настолько, что она даже не заметила, как в процессе у нее распахнулся халат, и приоткрыл интимные места, пишут «Дни.ру». Попав в неловкую ситуацию, Шарлиз нисколько не смутилась.

«Не ношу нижнее белье!», — отшутилась артистка.

Видео забавного момента она опубликовала на своей странице в Instagram.

Instagram @charlizeafrica

В подписи к посту Шарлиз Терон поблагодарила членов жюри за то, что ей выпал шанс побороться за награду в области кинематографа с талантливыми коллегами.

«Я была слишком взволнована по поводу номинации SAG Award для нашего актерского состава. Поздравляю всех вас, прекрасные люди! Я так благодарна за то, что была частью этого путешествия», — подписала пост актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шарлиз Терон появилась на красной дорожке в дерзком платье.