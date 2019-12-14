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«Не ношу белье»: Халат Шарлиз Терон распахнулся, когда она прыгала на кровати

, 5:28 | Алиса Старжевская Видео 1 236

Голливудская звезда безумно обрадовалась, что стала одной из претенденток на получение премии Гильдии киноактеров SAG Award.

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Фото, видео: Instagram @charlizeafrica

Голливудская актриса Шарлиз Терон стала одной из претенденток на премию Гильдии киноактеров SAG Award. Услышав эту новость, звезда не могла скрыть своего восторга. Она начала прыгать на кровати и кричать от радости. Эмоции овладели знаменитостью настолько, что она даже не заметила, как в процессе у нее распахнулся халат, и приоткрыл интимные места, пишут «Дни.ру». Попав в неловкую ситуацию, Шарлиз нисколько не смутилась.

«Не ношу нижнее белье!», — отшутилась артистка.

Видео забавного момента она опубликовала на своей странице в Instagram.

Instagram @charlizeafrica

В подписи к посту Шарлиз Терон поблагодарила членов жюри за то, что ей выпал шанс побороться за награду в области кинематографа с талантливыми коллегами.

«Я была слишком взволнована по поводу номинации SAG Award для нашего актерского состава. Поздравляю всех вас, прекрасные люди! Я так благодарна за то, что была частью этого путешествия», — подписала пост актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шарлиз Терон появилась на красной дорожке в дерзком платье.

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