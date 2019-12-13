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МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

, 18:43 Эфирная новость 13

Свое обещание — не разрабатывать новые ракеты — Вашингтон не сдержал. В российском МИДе заявили, что это очень тревожный сигнал.

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Фото, видео: Twitter @DeptofDefense; 5-tv.ru

В США сообщили о первом успешном запуске наземной баллистической ракеты, которую ранее запрещал ДРСМД. Видеокадры испытания в своем твиттере опубликовал шеф Пентагона Марк Эспер. Пуск провели с авиабазы в Калифорнии. Ракета пролетела более 500 километров и поразила условную цель в Тихом океане.

Штаты заявили, что разработали ее за девять месяцев, хотя это в принципе невозможно. Более того, в Пентагоне уверяли, что не будут разрабатывать новые ракеты. Сейчас очевидно, что свое обещание Вашингтон не сдержал.

В российском МИДе заявили, что это очень тревожный сигнал. На фоне американских испытаний Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о контроле над вооружениями. Документ признает угрозой безопасности любые действия, которые подрывают систему соглашения по вопросам разоружения и нераспространения. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал срочно заключить новое соглашение.

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