МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

В США сообщили о первом успешном запуске наземной баллистической ракеты, которую ранее запрещал ДРСМД. Видеокадры испытания в своем твиттере опубликовал шеф Пентагона Марк Эспер. Пуск провели с авиабазы в Калифорнии. Ракета пролетела более 500 километров и поразила условную цель в Тихом океане.

Штаты заявили, что разработали ее за девять месяцев, хотя это в принципе невозможно. Более того, в Пентагоне уверяли, что не будут разрабатывать новые ракеты. Сейчас очевидно, что свое обещание Вашингтон не сдержал.

В российском МИДе заявили, что это очень тревожный сигнал. На фоне американских испытаний Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о контроле над вооружениями. Документ признает угрозой безопасности любые действия, которые подрывают систему соглашения по вопросам разоружения и нераспространения. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал срочно заключить новое соглашение.