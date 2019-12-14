«Оставьте нас в покое»: Седокова ответила подписчику, попросившему ее больше не рожать

Возлюбленный Анны Седоковой — латвийский баскетболист Янис Тимма — признался звезде в любви. Трогательный пост спортсмен опубликовал в Instagram. На своей странице в социальной сети избранник артистки признался, что, наконец, встретил идеальную женщину — такую, которая сочетает в себе все лучшие качества. По словам Тиммы, украинская певица стала для него опорой и мотиватором.

«Если бы мне нужно было описать эту женщину одним словом, я бы не смог этого сделать. Потому что у нее есть все, что мне нужно, о чем я мечтал. Она моя самая большая опора, мой мотиватор, главное, что она верит в меня. Love you boo», — написал баскетболист.

Свой пост он сопроводил нежным фото с Анной Седоковой, на котором она слегка облокотилась на его плечо, пишут «Дни.ру».

Instagram @janis.timma

Многие подписчики спортсмена были тронуты проникновенным текстом, однако нашлись и те, у кого публикация вызвала шквал возмущения. Например, один из комментаторов заподозрил, что признание в любви от имени своего возлюбленного написала сама певица. Подписчик осудил исполнительницу и попросил ее больше не рожать.

«Хоть тысячу раз заблокируйте, сути это не изменит, ничтожно писать комментарии вместо своего мужчины. Аня, не надо так! И, пожалуйста, не рожайте опять, планета перенаселена», — написал фолловер.

Седокова ответила на замечание пользователя, попросив его переключить свое внимание с личной жизни знаменитости на другие вещи.

«Оставьте, пожалуйста, нас в покое. Вы видите мир в своих красках. Есть миллиард драконов, с которыми вы должны сразиться, но они точно не на этой странице и не на моей. Они у вас в голове. Живите с миром», — обратилась к злопыхателю светская львица.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог пояснил, почему Седокова стремится побыстрее родить в новых отношениях.