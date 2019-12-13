Склад на улице Салова в Санкт-Петербурге частично обрушился из-за пожара. 5-tv.ru публикует видео с моментом разрушения горящего здания.

На кадрах с места происшествия видно полыхающий склад и вздымающиеся в небо клубы дыма. В какой-то момент стена здания начинает рушиться, и довольно быстро полностью падает на землю.

На месте работают сотрудники МЧС. Как стало известно 5-tv.ru, к настоящему времени им удалось локализовать возгорание на площади 2200 квадратных метров. Для ликвидации огня задействовали пожарный поезд.

Подробности о происшествии в видеокомментарии для 5-tv.ru рассказал начальник главка МЧС России по Петербургу Алексей Аникин. Он сообщил, что погибших и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экстренные службы узнали о пожаре на складе на Салова примерно в пять часов вечера. Из-за возгорания эвакуировали около ста человек.