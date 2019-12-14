  1. Пятый канал
  4. «Уходящий год проведу в седле»: Глюкоза в сексуальном костюме забралась на быка

«Уходящий год проведу в седле»: Глюкоза в сексуальном костюме забралась на быка

, 6:19 | Валентин Черников Видео 41

На своей странице в Instagram певица опубликовала интригующее видео, на котором запечатлена в эротичном наряде, состоящем из черного боди и ушей кролика.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, взбудоражила поклонников «горячим» видео. В Instagram она опубликовала ролик, на котором в сексуальном наряде слезает с искусственного быка. В этот момент на артистке надето черное боди с крайне глубоким декольте, длинные перчатки и туфли на каблуке. Эротичный образ дополняет ободок с кроличьими ушами, который звезда также примерила для съемок.

Instagram @glukozamusic

«Чувствую, уходящий год я проведу в седле! P. S. Это не съемка клипа „Танцевач“. Это новогодний огонек. Только вот какой — пока не скажу», — заинтриговала Глюкоза подписью к посту.

Фанаты светской львицы были обескуражены ее новым видео и пытались угадать, в каком проекте приняла участие вокалистка. Однако утолить любопытство им не удалось, поскольку теледива сохраняла молчание. Подписчики восхищались фигурой певицы и не скупились на комплименты.

«Клип — огонь»!

«Красотка! Браво!»

«Какие же у вас ноги!»

«Наталья, ты классная!» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глюкоза пофлиртовала с режиссером Резо Гигинеишвили во время съемок новогодней передачи.

Читайте также

62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 14 декабря: Влияние Сатурна поможет избежать неприятностей

Последние новости

6:49
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии YouTube
6:39
Космонавты весом более 70 килограммов не полетят на Луну
6:19
«Уходящий год проведу в седле»: Глюкоза в сексуальном костюме забралась на быка
6:05
Третий подозреваемый в убийстве журналиста Шеремета арестован в Киеве
5:46
Хип-хоп мюзикл о жизни Пушкина планируют снять в России
5:28
«Не ношу белье»: Халат Шарлиз Терон распахнулся, когда она прыгала на кровати

Сейчас читают

Гороскоп на 14 декабря: Влияние Сатурна поможет избежать неприятностей
«На кого же нас бросаете?»: Лиза и Гарри Галкины сообщили, что улетают
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]