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Пассажирский автобус, следовавший из Перми в Екатеринбург, упал в кювет

, 7:56 | Нюра Незванова 58

В результате аварии пострадали семь человек.

Фото: ТАСС/Алеев Егор

Пассажирский автобус, ехавший из Перми в Екатеринбург, упал в кювет. Авария произошла на трассе в Свердловской области, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых.

В результате аварии семь человек получили травмы. ДТП произошло в 05.10 утра по московскому времени.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем, в результате пассажирский транспорт выехал на полосу встречного движения и съехал с трассы в кювет, где затем опрокинулся.

Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль упал с моста в реку Яузу в Москве.

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