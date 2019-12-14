«Как девочка!»: Помолодевшая и постройневшая Пугачева произвела фурор в сети

Помолодевшая и постройневшая Алла Пугачева произвела фурор в сети. Совместное фото с Примадонной разместила на своей странице в Instagram бывшая солистка группы «Пропаганда» и композитор Виктория Воронина.

На снимке две улыбающиеся знаменитости позируют во время встречи в одном из ресторанов. Алла Пугачева с фирменным начесом, в очках и темном облегающем наряде стоит рядом с автором новой песни «Мой друг».

«Благодарю вас за все! Благослови вас бог! Бесконечное мое уважение к вам и восхищение», — написала Виктория Воронина под публикацией.

Instagram @vikavoronina_official

Подписчики экс-солистки «Пропаганды» пришли в восторг от облика и образа Аллы Пугачевой, а также от нового трека. Слова восхищения пользователи оставили в многочисленных комментариях на странице Виктории Ворониной.

«Аллочка как девочка! Так держать!»

«Красавицы! Спасибо вам за такую потрясающую песню!»

«Виктория, спасибо вам, за то, что обновили пугачевскую душу! Красивые песни и шикарное исполнение!»

«Браво, Примадонна!»

«Отличная фотка получилась», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева нарисовала портрет Лизы Галкиной.