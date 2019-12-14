Видео перестрелки на овощебазе в Петербурге

Накануне вечером на парковке делового центра «Нард» на Софийской улице в Петербурге произошел конфликт, закончившийся перестрелкой. В распоряжение 5-tv.ru попало видео момента слишком эмоциональной беседы, состоявшейся между пятью мужчинами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прибывшими на место происшествия полицейскими были обнаружены два автомобиля — Nissan и Volkswagen, а также гильзы, предположительно, от травматического пистолета. Сами участники короткой потасовки после перестрелки скрылись.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Устанавливаются все участники перестрелки.