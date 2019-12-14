  1. Пятый канал
  4. В Петербурге произошла перестрелка на овощебазе

В Петербурге произошла перестрелка на овощебазе

, 11:34 | Василий Заика Видео 134

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает участников конфликта и причины инцидента.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; ТАСС / Шарифулин Валерий; Известия / Александр Казаков, Алексей Майшев

Перестрелка произошла на территории овощебазы на улице Софийская в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, конфликт между пятью мужчинами разгорелся на парковке делового центра «Нард».

Прибывшими на место происшествия полицейскими были обнаружены два автомобиля — Nissan и Volkswagen, а также гильзы, предположительно, от травматического пистолета. Выяснилось, что участники непродолжительной потасовки после перестрелки скрылись.

Правоохранителями был установлен владелец одной из машин, который сообщил, что транспортным средством пользуется его знакомый. На хозяина иномарки составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Устанавливаются все участники перестрелки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по меньшей мере шесть человек погибли в перестрелке в Нью-Джерси.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 14 декабря: Влияние Сатурна поможет избежать неприятностей

Последние новости

12:58
Писатель-фантаст Михаил Гуревич стал жертвой мошенников
12:45
«Золотая блондинка в шоколаде!» в соцсети обсуждают архивное фото Собчак
12:34
Видео перестрелки на овощебазе в Петербурге
12:20
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев стал дедушкой
12:15
Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на Урале выросло до 15 человек
11:59
Ирина Шейк устроила эротическую фотосессию с плюшевым медведем

Сейчас читают

Эмили Ратаковски в стрингах-ниточках раззадорила фанатов — горячее видео
Гороскоп на 14 декабря: Влияние Сатурна поможет избежать неприятностей
«Малявочки»: видео Лазарева с детьми заставило фанатов растаять

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]