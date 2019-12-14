В Петербурге произошла перестрелка на овощебазе

Перестрелка произошла на территории овощебазы на улице Софийская в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, конфликт между пятью мужчинами разгорелся на парковке делового центра «Нард».

Прибывшими на место происшествия полицейскими были обнаружены два автомобиля — Nissan и Volkswagen, а также гильзы, предположительно, от травматического пистолета. Выяснилось, что участники непродолжительной потасовки после перестрелки скрылись.

Правоохранителями был установлен владелец одной из машин, который сообщил, что транспортным средством пользуется его знакомый. На хозяина иномарки составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Устанавливаются все участники перестрелки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по меньшей мере шесть человек погибли в перестрелке в Нью-Джерси.