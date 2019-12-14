Неудачное фото Волочковой с непропорциональными ногами смутило фанатов

Анастасия Волочкова спровоцировала фолловеров на новую волну негативных комментариев. Поводом для критики стал неудачный ракурс снимка, который балерина опубликовала в Instagram.

В кадре артистка полулежит на светлом диванчике у себя дома. На Волочковой желтый домашний костюм. На первом плане фотографии оказалась главная гордость балерины — ее ноги. Анастасия старательно тянет носки, стремясь добавить изящности своему силуэту.

Instagram @volochkova_art

Однако эта небольшая хитрость сыграла со знаменитостью злую шутку. Ракурс, который выбрал фотограф, сделал стопы Волочковой неестественно длинными и узкими. Пользователи незамедлительно объяснили артистке, что эта деталь вызывает определенные ассоциации.

«Наська, прячь ласты, ты самцов отпугиваешь!»

«Ну почему всегда на первом плане эти куриные лапы?»

«Торчащие ноги мне напомнили копыта кобылы!» — высказались подписчики Анастасии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новая прическа Волочковой ввергла в недоумение поклонников.