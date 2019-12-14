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  4. Депутат Госдумы подарил чиновникам вазелин за срыв сроков сдачи школы

Депутат Госдумы подарил чиновникам вазелин за срыв сроков сдачи школы

, 20:39 | Игорь Рязов Видео 174

По словам народного избранника, причиной такого жеста стал неоднократный срыв сроков сдачи школы, объект был сдан на год с лишним позже обещанного.

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе администрации Балахнинского района Нижегородской области баночку вазелина. Это произошло на церемонии открытия школы.

«Понимая, что скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина. Она им пригодится», — цитирует Булавинова NN.RU.

Издание отмечает, что новую школу жители поселка Гидроторф ждали несколько десятков лет. На ее открытие пришли дети, родители, представители компании-подрядчика и чиновники. Выступление депутата встретили улыбками и аплодисментами.

Позже Булавинов объяснил свой поступок в интервью радиостанции «Говорит Москва». По словам народного избранника, причиной такого жеста стал неоднократный срыв сроков сдачи школы.

«Неоднократно, и в том числе лично мне, называли разные сроки ввода <…>. Через год и два месяца смогли достроить. Вообще безобразие полное», — пояснил депутат.

Он добавил, что не понимает ажиотажа в связи с его подарком. Булавинов назвал вазелин «нормальным средством», призвав не критиковать его поступок из-за присутствия детей на открытии школы.

«Кто-то ассоциации провел, я не знаю, какие. Вазелин — нормальное средство, используется во многих случаях, при сухости кожи. Я не люблю, когда кто-то начинает прикрываться детьми. Лучше бы объекты вовремя контролировал и сдавал», — заявил депутат.

Ранее 5-tv.ru публиковал другую историю из Нижегородской области — в одной из школ массово отравились дети. Причиной стал угарный газ.

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