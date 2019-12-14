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  4. Финал Олимпиады Кружкового движения НТИ прошел в Петербурге

Финал Олимпиады Кружкового движения НТИ прошел в Петербурге

, 23:22 | Сергей Зеленский Видео 15

В инженерном конкурсе участвовали ученики 5-7 классов по всей России.

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Фото, видео: ВКонтакте @nticontest; 5-tv.ru

Финал первой Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) проходит в различных регионах России, а в Петербурге он состоялся по трем направлениям: «Технологии для человека», «Технологии для виртуального мира» и «Технологии для космоса».

Это командное инженерное соревнование для учеников 5-7 классов, целью которого является привитие у ребят интереса к конкретным исследованиям и науке в целом.

Как рассказал 5-tv.ru руководитель проектов Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Лука Горубин, участники Олимпиады изучают такие сложные сферы как робототехника, проектирование дронов, работают на станках — все они занимаются различными направлениями.

«Очень важно, чтобы ребята с раннего возраста могли профориентироваться в этом направлении, если оно им интересно. Потому что если ты хочешь добиться успехов в такой-то науке, нужно начинать с самого раннего возраста», — пояснил он.

Горубин подчеркнул, что участие в Олимпиаде дает ребятам очень много различных преференций — начиная от опыта и возможности поработать в команде до льготного поступления в университеты в будущем.

По направлению «Технологии для человека» победила команда КГСК:

  1. Григорян Тигран
  2. Капитонов Михаил
  3. Керженцев Лев
  4. Синцов Кирилл

В номинации «Технологии для виртуального мира» первое место присуждено команде «Лакоста»:

  1. Вяхирев Иван
  2. Калакин Ярослав
  3. Пивень Виталий
  4. Шайкин Андрей

В сфере «Технологии для Космоса» победу одержала команда «Сокол АПДИ 2019»:

  1. Мартынов Антон
  2. Нечаев Даниил
  3. Семынин Игорь
  4. Стариков Павел

Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель — сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив Кружкового движения НТИ — олимпиада НТИ, проектные школы «Практики будущего», фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса «Дежурный по планете», цифровая платформа управления талантами и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проекте «Мой первый бизнес» в Петербурге, на котором школьников учили играть на бирже.

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