«Он меня избил!»: Ирина Лобачева подала на развод с 30-летним мужем

Известная российская фигуристка Ирина Лобачева сыграла свадьбу с коллегой по цеху Иваном Третьяковым два года назад. Теперь 46-летняя спортсменка заявила о расставании с 30-летним мужем. На съемках ток-шоу «Секрет на миллион» звезда рассказала, что подает на развод.

По словам Ирины Лобачевой, Иван Третьяков несколько раз поднимал на нее руку. Однако фигуристка всегда прощала возлюбленного после его искренних извинений.

«Он меня избил просто за то, что ему что-то не понравилось. Я сама не подарок, поэтому могла и сама спровоцировать. Могла что-то ляпнуть. Писала заявления в полицию, потом забирала. Пожалела его. Он всегда просит прощение», — поделилась со зрителями звезда.

Иван Третьяков опровергает заявления супруги о постоянных побоях. Фигурист признается — пара ссорится, когда Ирина Лобачева начинает злоупотреблять алкоголем. Спортсменка однажды лечилась от алкоголизма в реабилитационном центре, пишет КР.RU. Сама фигуристка отрицает, что страдает зависимостью от спиртного.

Еще один титулованный фигурист Евгений Плющенко вовсе не помышляет расставаться с благоверной — Яной Рудковской. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спортсмена рассмешили слухи о его тайной любовнице.